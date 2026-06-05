ЗАЭС полностью обесточена

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Запорожская АЭС полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения "Ферросплавная-1", которая обеспечивала нужды станции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

В связи с произошедшим энергоблоки Запорожской АЭС были подключены к резервным дизель-генераторам. В результате оборудование сработало в привычном режиме, нарушений в функционировании систем безопасности не выявлено.

"Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме", – сказано в сообщении.

Представители ЗАЭС указали, что на фоне случившегося радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения находится в пределах нормы и не превышает ее. На данный момент ситуация контролируется специалистами Запорожской АЭС.

4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС. Количество ударов тяжелых беспилотников составило не менее 20. Их целью стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу "Ферросплавная-1".

На следующий день стало известно, что пять военнослужащих получили ранения разной степени тяжести после атаки украинских сил в районе ЛЭП "Днепровская" Запорожской АЭС. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Представители станции заявляли, что ВСУ нанесли удар по месту, где проводятся ремонтные работы на линии ЗАЭС. Это произошло в первые часы после введения при посредничестве МАГАТЭ режима тишины. Он начал действовать 5 июня в 06:00, уточнил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

