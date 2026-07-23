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23 июля, 09:47

Происшествия

Полицейские задержали подростка, гулявшего по рельсам метро в Москве

Видео: "Петровка, 38"


Дежурный московского метро задержал подростка, который гулял по путям. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Случай произошел на перегоне между станциями "Рязанский проспект" и "Выхино". Задержанным оказался молодой человек 2012 года рождения.

Он пролез через технологический лаз на открытый участок путей и шел по рельсам. Подростка доставили в отдел полиции, а на его мать составили протокол по статье КоАП РФ "Неисполнение родительских обязанностей".

С мальчиком и его законным представителем провели беседу сотрудники полиции. Они объяснили, почему нельзя заходить на пути, пролезать через лазы и находиться в зоне движения поездов.

В УВД напомнили, что даже минута на путях может стать последней. Взрослым рекомендовали усилить контроль за детьми и не оставлять их без присмотра вблизи транспортной инфраструктуры.

Ранее приговор вынесли мужчине, который напал на инспектора транспортной безопасности в вестибюле станции московского метро "Улица 1905 года". ЧП произошло еще в марте 2025 года.

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