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23 июня, 10:08

Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пистолетом пассажирам метро мужчину

Видео: МАХ/Ирина Волк

В Москве задержали мужчину, угрожавшего пистолетом пассажирам метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, в вагоне электропоезда произошел конфликт между мужчиной и женщиной, якобы задевшей его ногой. Двое других пассажиров заступились за нее, а когда поезд подъехал к станции "Кантемировская", мужчина ударил своих соперников, направил в сторону одного из них предмет, похожий на пистолет, и скрылся.

Вскоре личность злоумышленника была установлена, его задержали в городе Домодедово. Полицейские изъяли у него светошумовой пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", мужчина взят под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки в возрасте 18 и 14 лет вступили в конфликт с другим 14-летним мальчиком. В какой-то момент ссора переросла в драку, во время которой нападавшие применили газовый баллончик и самодельное пусковое устройство. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

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