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23 июня, 10:20

Политика

Лантратова анонсировала новый обмен пленными и гражданскими между РФ и Украиной

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Новый обмен пленными и гражданскими между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на полях консультативной встречи национальных органов государств – членов ШОС по правам человека в Бишкеке.

В ходе общения с прессой она анонсировала новый контакт с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который как раз и пройдет в рамках обмена. Лантратова уточнила, что уполномоченные по правам человека в обеих странах достигли соглашения о взаимных посещениях военнопленных и оперативной передаче данных.

"Коллеги у себя посещают, мы у себя. Это про условия содержания, фиксацию этих условий содержания. Мы сейчас для себя формируем некую дорожную карту, план-график посещений. И этим мы обменяемся. Более того, если возникает запрос о состоянии здоровья человека, мы тут же обменяемся данными, есть ли человек в плену, какое его состояние здоровья", – пояснила омбудсмен.

В целом она охарактеризовала взаимодействие с Лубинцом как налаженное и продуктивное. В частности, они проводят не только обмены военнопленными, но и занимаются воссоединением семей, а также возвращением гражданских лиц.

"Мне кажется, это очень важная гуманитарная миссия. Многие семьи разъединены и не имеют никакой возможности встретиться друг с другом. И на нашей первой встрече, так беспрецедентно получилось, нам уже удалось воссоединить семьи", – заключила Лантратова.

Прошлый обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся в начале июня. Тогда России удалось вернуть 185 своих бойцов, передав аналогичное количество украинской стороне.

Сначала возвращенные россияне находились на территории Белоруссии, где они получали психологическую и медицинскую помощь. После этого солдат доставили на родину для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

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