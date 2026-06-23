Кварталы со спортобъектами возведут на юго-востоке Москвы по проектам КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью более 10,6 гектара реализуются в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы. Здесь появятся кварталы со спортивными объектами, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Участки находятся в границах промзон Волгоградский Проспект, Грайвороново, Карачарово, а также Серп и Молот. Здесь планируется построить около 194 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 134 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловые объекты: гостиницу, спортивно-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, хоккейный центр", – отметил вице-мэр.

Еще почти 60 тысяч квадратных метров займут дома. После реализации проектов в районе появится свыше 3,1 тысячи рабочих мест. При этом три проекта КРТ в промзонах Карачарово, Грайвороново и Волгоградский Проспект реализуют в течение 5 лет. Редевелопмент территории в промзоне Серп и Молот проведут за 4 года.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что в промзоне Серп и Молот появится общественно-деловой центр с паркингом площадью более 60 тысяч квадратных метров. В промзоне Карачарово построят квартал с многофункциональным комплексом, где разместятся офисы, гостиница и торговый центр. Общая площадь объектов достигнет 50 тысяч "квадратов".

На Новохохловской улице специалисты возведут жилой комплекс, площадь которого составит 33 тысячи квадратных метров, а на территории бывшей промзоны Грайвороново сделают жилье и современный хоккейный центр.

В настоящее время ведется строительство пяти жилых домов и административно-делового центра на Перовском шоссе и улице Золоторожский Вал. "Контроль Москвы" сопровождает реализацию проектов КРТ.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, эксперты оценивают соответствие выполненных работ и использованных материалов требованиям проектных документов.

Тем временем реализация шести проектов КРТ идет в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. В результате там появятся более миллиона квадратных метров востребованной недвижимости. Работы ведутся на улицах Нагатинской и Садовники, на Старокаширском и Варшавском шоссе, на Нагатинской набережной, а также в Каширском и Котляковском проездах.

