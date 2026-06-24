В ГД назвали главным правилом защиты от мошенников отказ называть коды из СМС

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Неизменным правилом для защиты от мошенников, которые выдают себя за работников управляющих компаний, банков и государственных органов, остается отказ от передачи кодов подтверждения из СМС или push-уведомлений. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

По словам депутата, подобную информацию не имеют права запрашивать ни представители сервисных организаций, ни банковские служащие, ни чиновники. Требование назвать код в телефонном разговоре должно служить немедленным сигналом к прекращению общения.

Парламентарий отметил, что мошенники постоянно совершенствуют методы социальной инженерии, все активнее эксплуатируя бытовые темы. В частности, распространение получила схема с обзвоном граждан от лица управляющих компаний, ТСЖ или обслуживающих дом организаций. Под предлогом замены домофона, выдачи новых ключей или обновления системы доступа злоумышленники пытаются вынудить человека продиктовать код из сообщения.

Опасность этого сценария, как подчеркнул Немкин, кроется в его правдоподобности: жильцы регулярно контактируют с УК по поводу счетчиков, ремонта и общедомового имущества. Преступники давят на срочность и просят подтвердить операцию, однако на деле полученный код оказывается одноразовым паролем для входа в мессенджер, электронную почту или иной цифровой сервис. Завладев им, аферисты получают доступ к личной переписке и контактам, после чего взломанный аккаунт используется для рассылки просьб о переводе денег и организации более сложных атак.

Особый интерес у преступников вызывают популярные мессенджеры, так как через них можно быстро распространять вредоносные сообщения, пользуясь высоким доверием к взломанному владельцу.

При поступлении подобных звонков политик рекомендовал самостоятельно перезвонить в управляющую компанию по официальному номеру для уточнения информации. Кроме того, необходимо подключать двухфакторную аутентификацию и внимательно читать текст сообщений, где обычно указано, для какого именно сервиса предназначен пароль.

Бдительность и категорический отказ сообщать одноразовые коды, резюмировал Немкин, остаются самой эффективной защитой.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня молодежи. Злоумышленники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение к празднику. При этом для получения выплат аферисты предлагают перейти по ссылке на фишинговые сайты, в точности копирующие государственные порталы и страницы крупных банков.