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23 июня, 21:43

В мире

В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку младше 12 лет

Фото: depositphotos/sudok1

Прокуратура Нидерландов начала проверку первой в истории королевства процедуры эвтаназии, проведенной неизлечимо больному ребенку в возрасте до 12 лет. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на письмо главы Минздрава страны Софи Херманс, направленное депутатам парламента.

Специальная министерская комиссия по оценке подобных случаев изучила обстоятельства дела. Члены комиссии побеседовали с врачом, который провел процедуру, после чего направили свое заключение в надзорное ведомство.

Прокуратуре предстоит выяснить, соответствовали ли действия медработника всем требованиям национального законодательства. Фактические обстоятельства дела, в том числе точный возраст, диагноз и личные данные ребенка, не уточняются.

Ранее 25-летней жительнице Испании Ноэлии Кастильо, страдавшей психическими расстройствами, провели эвтаназию. Ноги девушки оказались парализованы после попытки самоубийства, которую она совершила из-за группового изнасилования. После процедуры в Испании призвали политиков срочно изменить закон об эвтаназии, чтобы не допускать повторения таких случаев.

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