Mothership: бык сбежал от мясника в Китае и покалечил трех человек

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Бык покалечил трех человек в китайском городе Чанша, сообщает Mothership.

Инцидент произошел ночью 21 июня. Как рассказали очевидцы, разъяренное животное сбежало от мясника на оптовом рынке, промчалось по улице и врезалось в двух мужчин, которые переходили дорогу. От удара пострадавших подбросило в воздух, а с одного из них слетел ботинок, указали журналисты.

Затем бык побежал дальше по улице и напал на еще одного прохожего. Люди прятались от животного в киосках уличных торговцев.

На место вызвали полицию. Прибывшие сотрудники ликвидировали быка. После случившегося двух человек госпитализировали, у одного из них диагностировали перелом ребра. По словам свидетелей, животное должны были забить в тот же день.

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