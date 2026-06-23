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23 июня, 20:49

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Mothership: бык сбежал от мясника в Китае и покалечил трех человек

Бык сбежал от мясника в Китае и покалечил трех человек

Фото: 123RF.com/albertoclemares

Бык покалечил трех человек в китайском городе Чанша, сообщает Mothership.

Инцидент произошел ночью 21 июня. Как рассказали очевидцы, разъяренное животное сбежало от мясника на оптовом рынке, промчалось по улице и врезалось в двух мужчин, которые переходили дорогу. От удара пострадавших подбросило в воздух, а с одного из них слетел ботинок, указали журналисты.

Затем бык побежал дальше по улице и напал на еще одного прохожего. Люди прятались от животного в киосках уличных торговцев.

На место вызвали полицию. Прибывшие сотрудники ликвидировали быка. После случившегося двух человек госпитализировали, у одного из них диагностировали перелом ребра. По словам свидетелей, животное должны были забить в тот же день.

Ранее слониха сбежала из зоопарка в американском городе Альбукерке. Животное прорвалось через стальной забор и оказалось на дорожках для посетителей. При этом слониха вела себя спокойно, ходила по зоопарку и ела растения. Спустя время она зашла в свой вольер.

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