Минпросвещения открыло горячие линии в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму

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Министерство просвещения РФ организовало работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для получения информации о пребывании детей в Международном детском центре "Артек" действует единый федеральный номер 8 (800) 600-20-85.

Помощь также оказывает министерство образования, науки и молодежи Крыма. По вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей, родителей просят звонить по телефону 8 (3652) 24-10-83.

В настоящее время в Крыму приостановлено бронирование, прием и размещение детей в лагерях. Данные меры будут действовать до 1 сентября из-за требований безопасности. В связи с этим был отменен заезд во Всероссийский детский центр "Алые паруса", родителям предложат альтернативные варианты в других регионах.