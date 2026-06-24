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01:52

Транспорт

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Внуково продолжает работу, отправляя и принимая рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что такой режим введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Также пассажиров предупреждают, что в расписании рейсов возможны изменения. Актуальная информация отображается на табло аэропорта.

Ранее, 22 июня, в воздушных гаванях московского авиаузла также вводились временные ограничения. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако вскоре аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.

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