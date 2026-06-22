В аэропортах московского авиаузла ввели временные ограничения

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Во всех аэропортах московского авиаузла – Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Вражеские дроны начали атаку на Москву в ночь на 22 июня. На данный момент на подлете к столице нейтрализовано уже 84 БПЛА.

На фоне действующих ограничений авиакомпании "Россия"и "Победа" скорректировали расписание. Часть рейсов была перенесена или отменена, о чем пассажиров предупреждают по контактам, указанным при бронировании.