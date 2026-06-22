Силы ПВО России сбили 301 БПЛА за ночь над регионами страны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 20:00 21 июня по 07:00 22 июня по московскому времени над регионами России силами ПВО был уничтожен 301 беспилотник ВСУ, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что дроны также были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 22 июня над Москвой было ликвидировано 67 вражеских БПЛА. В связи с этим временные ограничения на полеты были объявлены во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском.

Спустя время аэропорты возобновили работу, однако сейчас временные меры снова введены в Шереметьево. Внуково и Домодедово, в свою очередь, принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

