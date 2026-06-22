Собянин: средства ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

По словам градоначальника, в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

БПЛА начали атаковать Москву в ночь на 22 июня. К настоящему моменту в общей сложности ликвидировано 67 беспилотников.

В связи с этим Домодедово и Внуково начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Шереметьево, в свою очередь, приостановил обслуживание самолетов.

