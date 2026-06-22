Ограничения введены в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово

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Временные ограничения введены в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В частности, Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Шереметьево же вовсе приостановил обслуживание самолетов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили, что из-за этого могут быть корректировки в расписании рейсов.

Ограничения на полеты уже вводились в аэропортах Московского авиаузла вечером 21 июня и в ночь на 22 июня на фоне отражения атаки беспилотников.

Сначала авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами, затем они были полностью закрыты на прием и выпуск самолетов. Спустя время их открыли.

Авиакомпания "Аэрофлот" на этом фоне скорректировала расписание, перенося время вылета и отменяя часть авиарейсов. Пассажиров оповещали о новом времени вылета через контакты, указанные в бронировании.

