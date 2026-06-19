Самолет рейса Владивосток – Москва незапланированно сел в Хабаровске

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Самолет рейса Владивосток – Москва незапланированно приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Посадка прошла в 14:27 по местному времени (07:27 по московскому. – Прим. ред.). Через час борт вылетел дальше по маршруту. В соцсетях указывалось, что причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

Ранее самолет рейса Сочи – Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем, после чего экипаж начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту вылета. Спустя некоторое время борт успешно приземлился. Как писали СМИ, у воздушного судна отказал один из двигателей.

На борту находились 125 пассажиров, никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение их прав. Перелет в Архангельск организовали на резервном самолете.