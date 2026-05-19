Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, судно вылетело из якутского села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт. Однако после этого связь с экипажем пропала. На борту находились 8 человек.

Спустя время выяснилось, что судно совершило аварийную посадку в лесу. Спасатели и медики направились по полученным координатам к месту, где приземлился самолет. В готовности находятся авиаторы и спасатели МЧС России.

Также сообщается, что пассажиры пешком вышли из леса. Они направились в сторону Теплого Ключа.

