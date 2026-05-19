19 мая, 09:44

Происшествия

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, судно вылетело из якутского села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт. Однако после этого связь с экипажем пропала. На борту находились 8 человек.

Спустя время выяснилось, что судно совершило аварийную посадку в лесу. Спасатели и медики направились по полученным координатам к месту, где приземлился самолет. В готовности находятся авиаторы и спасатели МЧС России.

Также сообщается, что пассажиры пешком вышли из леса. Они направились в сторону Теплого Ключа.

Ранее самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Варшавы в британский Лидс, был вынужден прервать полет и совершить экстренную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол. По предварительным данным, причиной стала некая "чрезвычайная ситуация на борту".

После приземления к лайнеру незамедлительно стянули значительные силы экстренных служб. Местные власти объявили о введении режима GRIP 1, который означает высший уровень координации между всеми оперативными подразделениями.

