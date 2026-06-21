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21 июня, 18:21

Происшествия

Семь человек застряли на канатной дороге в Хакасии из-за грозы

Фото: 123RF.com/aliaksab

Семь человек застряли на канатной дороге в Хакасии из-за грозы, сообщил в MAX замглавы республики Дмитрий Бученик.

По его словам, на канатную дорогу комплекса "Черемуховый лог" упало дерево. Из-за чего несколько человек, включая 2 детей, оказались заблокированными.

В результате инцидента пострадавших нет. На место ЧП уже выехала группа спасателей из Саяногорска.

Ранее несколько человек на 3 моторных лодках застряли на реке Лене в Якутии. В итоге спасатели завершили эвакуацию. Всех пострадавших доставили в Олекминск. Их состояние оценивается как удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались.

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