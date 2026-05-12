7 человек на лодках зажало льдами во время сплава по реке в Якутии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

7 человек на 3 моторных лодках застряли во льдах на реке Лене в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба республиканской службы спасения.

При этом еще 4 человека остаются на острове Харыялах. Для эвакуации из Ленска вылетает вертолет МЧС РФ.

Ранее спасатели сняли 3 подростков со льдины на озере в Калининграде. Дети решили погулять по льду озера в парке Южном. Отойдя от берега, они заметили, что ледовое покрытие начало трещать под ногами, и стали звать на помощь.

Проходившие мимо очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы. Прибывшие спасатели и пожарные доставили школьников на сушу и передали врачам для осмотра.