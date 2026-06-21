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21 июня, 18:53

Происшествия

Пожар произошел в административном здании на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Административное здание загорелось на юге Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник.

Здание расположено по адресу: улица Речников, дом № 15, корпус 1.

РИА Новости уточняет, что в здании находится салон красоты и магазины. В настоящее время из кровли нежилого объекта наблюдается густой дым, который распространяется к соседним жилым домам.

Очаг возгорания зафиксирован на крыше здания. Пожарно-спасательный экипаж уже работает на месте происшествия. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Известно, что эвакуировать из здания удалось свыше 100 человек.

Московская прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара. Точная причина возгорания будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее на улице Текстильщиков в Балашихе загорелся строительный рынок. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 1 350 квадратных метров, а позднее – потушить.

В ликвидации пламени были задействованы 50 пожарных и 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Около 50 пожарных тушили пожар на рынке в Балашихе

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