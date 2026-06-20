20 июня, 10:50Происшествия
Пожар на строительном рынке в Балашихе локализован
Фото: Москва 24
Возгорание, которое произошло на строительном рынке в подмосковной Балашихе, локализовано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Площадь возгорания составила 1 350 квадратных метров.
Строительный рынок, расположенный на улица Текстильщиков, загорелся 20 июня. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия продолжают работать 50 пожарных и 15 единиц техники.
Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности. Известно, что внутри хранились стройматериалы.