Пожар на строительном рынке в Балашихе локализован

Фото: Москва 24

Возгорание, которое произошло на строительном рынке в подмосковной Балашихе, локализовано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь возгорания составила 1 350 квадратных метров.

Строительный рынок, расположенный на улица Текстильщиков, загорелся 20 июня. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия продолжают работать 50 пожарных и 15 единиц техники.

Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности. Известно, что внутри хранились стройматериалы.

