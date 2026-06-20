20 июня, 10:26Происшествия
Строительный рынок загорелся в Балашихе
Фото: Москва 24
Строительный рынок загорелся в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Возгорание было выявлено по адресу: улица Текстильщиков, владение 18. Пока информации о пострадавших не поступало.
На место происшествия уже прибыли пожарно-спасательные подразделения. Всего пламя пытаются потушить 50 человек и 15 единиц техники.
В экстренных службах ТАСС рассказали, что площадь пожара может достигать примерно 1 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности. Известно, что внутри хранились стройматериалы.
Ранее пожар произошел в хостеле, расположенном в шестиэтажном здании на Липненском шоссе. В результате происшествия пострадали четыре человека.
Сообщалось, что огонь возник на территории двух комнат на втором этаже. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара. В здании на 900 койко-мест находилось примерно 500 человек. Всех их эвакуировали.
Спустя время стало известно о ликвидации возгорания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 64 человека и 22 единицы техники, в том числе 35 специалистов и 11 единиц техники от МЧС России.