19 июня, 09:35Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в хостеле в подмосковных Мытищах
Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"
Пожар, который произошел в хостеле в подмосковных Мытищах, потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 64 человека и 22 единицы техники, в том числе 35 специалистов и 11 единиц техники от МЧС России.
Пожар в хостеле, расположенном в шестиэтажном здании на Липненском шоссе, произошел утром 19 июня. В результате происшествия пострадали четыре человека.
Сообщалось, что огонь возник на территории двух комнат на втором этаже. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара. В здании на 900 койко-мест находилось примерно 500 человек. Всех их эвакуировали.