Четырех человек спасли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

Фото: МАХ/"МЧС Новосибирской области"

Сотрудники МЧС при помощи трехколенной лестницы спасли четырех человек при пожаре в трехэтажном жилом доме в Новосибирске. Их передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Тем временем пожарные продолжают тушить возгорание. Огонь распространился со второго этажа на крышу дома. Для беспрепятственной работы по ликвидации пожара экипажи ГИБДД перекрыли улицы Народную и Богдана Хмельницкого.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Новосибирске утром 19 июня. В результате случившегося в здании начался пожар.

Во время взрыва пострадали два человека – им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Все силы и средства спасателей брошены на борьбу с огнем и спасение людей, отметили в МЧС.