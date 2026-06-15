Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух человек

Фото: MAX/"МЧС Самарской области"

Количество погибших в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Самаре увеличилось до двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Кроме того, 5 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы, а еще 7 гражданам медпомощь была оказана на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас они проводят следственные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Взрыв бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения на первом этаже пятиэтажного дома на улице 22-го Партсъезда, произошел вечером 14 июня . Огонь успел распространиться на торговые помещения, расположенные на первом этаже, а также на верхнюю часть здания.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Спустя время пламя удалось локализовать, а позднее – ликвидировать.

