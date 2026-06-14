Фото: МАХ/"МЧС Оренбургской области"

Три дома сгорели из-за удара молнии в Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел 13 июня в селе Лабазы. Молния ударила по нежилому дому на улице Чапаева, после чего огонь перекинулся на два соседних здания и хозяйственные постройки.

Возгорание ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники, а также добровольно-пожарные команды. Площадь пожара составила 329 квадратных метров, пострадавших нет.

Ранее возгорание зафиксировали в приюте для бездомных собак "Шанс на жизнь" в Вышнем Волочке Тверской области. Сгорели шесть вагончиков, в которых находились животные. Погибли 19 собак, еще три смогли выжить, однако они получили ожоги. По факту случившегося областное управление МВД начало проверку.