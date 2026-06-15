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15 июня, 04:40

Общество

Две короткие рабочие недели ожидают россиян до конца года

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян до конца текущего года. Это следует из производственного календаря.

Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября. Это будет связано с празднованием Дня народного единства в среду, 4 ноября.

Вторая короткая рабочая неделя ожидается в конце года: с 28 по 30 декабря. Уже с четверга, 31 декабря, в России начнутся продолжительные новогодние праздники.

Лето 2026 года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. При стандартной пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток.

В 2027 году у россиян будет 247 рабочих, а также 118 праздничных и выходных дней. По закону гражданам РФ положены 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января.

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