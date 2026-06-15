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15 июня, 18:44

Наука

Мини-парад планет пройдет над столицей 15 июня

Фото: depositphotos/milangucci

Мини-парад планет можно будет наблюдать в небе над столицей в понедельник, 15 июня. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

По словам эксперта, в этот день Меркурий достигнет точки наибольшей восточной элонгации.

"Планета на небе оказывается на максимальном удалении от Солнца, "выныривает" из его лучей и становится видна невооруженным глазом. Наблюдать ее можно в западной части неба на протяжении часа после заката", – сказала Кравченко.

Она добавила, что в западной части неба в этот период также видны Венера и Юпитер. Планеты будет видно невооруженным глазом. При этом Венера будет самой яркой, Юпитер – чуть менее ярким. В свою очередь, Меркурий будет выглядеть слабой точкой между ними и местом заката.

Кроме того, в ночь на 13 августа жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из шести планет. В 2026 году пик явления приходится на период новолуния, поэтому небо в этот момент будет полностью темным. Для наблюдения рекомендовано выбирать время, когда радиант находится высоко в небе.

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