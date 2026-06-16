Восемь человек погибли при крушении B-52 в Калифорнии

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Восемь человек погибли в результате крушения стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в американском штате Калифорния. Об этом сообщает CNN со ссылкой на авиабазу Эдвардс.

Все погибшие были членами экипажа бомбардировщика. Причины катастрофы пока не приводятся.

Бомбардировщик B-52 ВВС США разбился после взлета с авиабазы Эдвардс. Экипажи экстренных служб сразу же прибыли на место происшествия для ликвидации последствий.

После инцидента аэродром решили закрыть на неопределенный срок. Все входящие самолеты перенаправляются. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.