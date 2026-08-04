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04 августа, 13:02

Общество

Башкирские врачи спасли ребенка с аппендиксом размером 17 см

Фото: depositphotos/wedmov

Хирурги Языковской больницы в Башкирии удалили семилетнему мальчику аппендикс размером 17 сантиметров. При этом средняя длина органа у детей обычно составляет 4–10 сантиметров, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Маленький пациент поступил в медучреждение с подозрением на острый аппендицит. Врачи приняли решение провести лапароскопическую аппендэктомию. Но в процессе хирургического вмешательства выяснилось, что аппендикс у ребенка был большего размера, чем ожидалось. Ход операции осложняло и то, что отросток находился забрюшинно.

Несмотря на трудности, процедура по удалению аппендикса прошла успешно. Через некоторое время мальчика выписали из больницы.

Ранее в Ставропольском крае хирурги городской клинической больницы Пятигорска извлекли из желудка девочки 17 магнитных шариков. Медики успешно провели ребенку лапаротомию. В настоящее время пациентка восстанавливается после хирургического вмешательства.

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