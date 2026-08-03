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03 августа, 16:29

Общество

Врачи в Саратове спасли мальчика, впавшего в кому из-за колпачка ручки

Фото: depositphotos/wedmov

В Саратовской областной детской клинической больнице врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку, который впал в кому из-за попавшего в бронхи колпачка от ручки. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Мальчика доставили в больницу на машине скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. У него наблюдались посинение кожных покровов, кома и ателектаз легкого – состояние, при котором легочная ткань теряет воздушность и спадается, выключаясь из газообмена. Медикам удалось стабилизировать пациента, после чего они начали выяснять причину ухудшения.

В результате диагностических процедур, включая бронхоскопию, врачи обнаружили в бронхах мальчика колпачок. С помощью жесткого бронхоскопа специалист успешно удалил инородное тело. В настоящее время уже выздоравливающий пациент готовится к выписке.

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Артем Долгов уточнил, что госпитализации предшествовала игра мальчика в мяч со своим братом. Мяч случайно попал ребенку в грудь, после чего он почувствовал себя плохо.

Изначально в другом медучреждении мальчику поставили диагноз "ушиб грудной клетки". Однако состояние пациента ухудшилось, начался сильный кашель. Обращение в поликлинику также не помогло, поэтому скорая доставила ребенка в детскую больницу.

Ранее врачи в Москве спасли четырехлетнего мальчика, который случайно проглотил декоративный камень во время настольной игры. Медики удалили инородное тело с помощью эндоскопической операции без разрезов. Хирурги провели через рот тонкий инструмент, нашли камень в желудке и вытащили его. Операция прошла успешно.

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