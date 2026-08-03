Российских бизнесменов предупредили о ложных уведомлениях о проверках

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Массовая рассылка российским бизнесменам о проведении внеплановых проверок и необходимости оплаты почтовых услуг являются ложными. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"На электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в официальной рассылке ведомства есть QR-код, уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, адрес его проведения и контактные телефоны. При этом никакая оплата за это не взимается.

Ранее депутат Госдумы Евгений Нифантьев рассказал, что поддержка малого и среднего предпринимательства в Москве во многом опирается на цифровые сервисы. В городе зарегистрировано более 900 тысяч субъектов МСП. Ключевым инструментом доступа к поддержке стала цифровая платформа "Дело в Москве", с помощью которой бизнесмены могут онлайн подавать заявки на субсидии и гранты.