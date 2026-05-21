21 мая, 16:03

Экономика

ФНС стала массово замораживать активы бизнеса при проверках

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Федеральная налоговая служба (ФНС) России стала массово замораживать активы компаний при проверках, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства.

Данные обеспечительные меры налоговая применяет после проверок в том случае, если считает, что бизнес может вывести активы и потом взыскать долг будет сложно. Под ограничения могут подпасть в том числе недвижимость, товарные знаки и базы данных.

Член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова уточнила, что в случае заморозки активов компания не теряет имущество, однако не может продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции.

По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, особенно ощутимыми новые меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. У такого бизнеса основная стоимость сосредоточена именно в интеллектуальной собственности.

При этом в ФНС заявили, что решения принимаются на основе данных Системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД). Она анализирует риск-профиль налогоплательщиков.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что предложения о повышении налогов для граждан и заморозке их вкладов не рассматриваются. Соответствующие слухи, появившиеся в Сети, он назвал фейками. Российской экономике, по его словам, требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

