ФНС стала массово замораживать активы бизнеса при проверках

Федеральная налоговая служба (ФНС) России стала массово замораживать активы компаний при проверках, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства.

Данные обеспечительные меры налоговая применяет после проверок в том случае, если считает, что бизнес может вывести активы и потом взыскать долг будет сложно. Под ограничения могут подпасть в том числе недвижимость, товарные знаки и базы данных.

Член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова уточнила, что в случае заморозки активов компания не теряет имущество, однако не может продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции.

По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, особенно ощутимыми новые меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. У такого бизнеса основная стоимость сосредоточена именно в интеллектуальной собственности.

При этом в ФНС заявили, что решения принимаются на основе данных Системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД). Она анализирует риск-профиль налогоплательщиков.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что предложения о повышении налогов для граждан и заморозке их вкладов не рассматриваются. Соответствующие слухи, появившиеся в Сети, он назвал фейками. Российской экономике, по его словам, требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.