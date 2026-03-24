Набиуллина: рецепт роста экономики кроется в стимулах для производительности труда

Рецепт ускорения экономического роста кроется не в мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), а в стимулах для производительности труда. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению отчета регулятора за прошлый год.

Она отметила, что в условиях практически полной занятости экономика не сможет расти быстрее производительности труда, а значит, экономический рост неизбежно замедлится. Вопрос, по ее словам, заключается лишь в том, будет ли это происходить на фоне высокой инфляции или без нее.

Анализ цен в декабре, январе и феврале показал, что вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более одного процентного пункта, добавила глава ЦБ.

"Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимыми: все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось", – подчеркнула Набиуллина.

Она также посетовала о том, что бы произошло в случае снижения ключевой ставки до 3% – решение, которое предлагается как некоторый международный эталон.

"И какой же результат показывают расчеты? Если опустить все технические подробности, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии, или рост цен в десятки процентов, что, согласитесь, тоже вряд ли кому то может понравиться", – сказала она.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что резкое снижение ставки сможет придать экономике импульс к росту, однако он быстро нивелируется увеличением цен. В долгосрочной перспективе подобные меры приведут к экономическим потерям.

Как ранее отмечала Набиуллина, Центробанку России может потребоваться время, чтобы оценить ситуацию в экономике. По ее словам, существенно выросла неопределенность, которая связана с внешними условиями и будущими параметрами бюджета.

В марте ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, то есть с 15,5 до 15% годовых. Утверждалось, что регулятор будет рассматривать целесообразность дальнейшего снижения в зависимости от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

