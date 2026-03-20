ЦБ понизил ключевую ставку до 15% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России понизил ключевую ставку с 15,5 до 15% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в зависимости от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция в этом году понизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция на уровне 4% сложится во втором полугодии. При этом в 2027-м и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

За первые два месяца 2026 года рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции в среднем составил 7% после 5% в прошлом квартале. Годовая инфляция, по состоянию на 16 марта, составила 5,9%.

В то же время инфляционные ожидания с февраля значительно не изменились. Их сохранение на высоком уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, указал регулятор. При этом проинфляционные риски вновь преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе.

Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением мировой экономики и ростом ценового давления на фоне усиления геополитической напряженности, а также более длительным отклонением экономики России вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий. Вместе с тем дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет изучаться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.

Ранее в Центробанке рассказали, что резкое снижение ключевой ставки до 3% может спровоцировать сокращение ВВП, а также увеличить инфляцию до 20% и даже выше.

Там пояснили, что сильное смягчение ДКП представляет риски для российской экономики. Это является "ошибкой политики", которая может появиться как из-за неправильных подходов к ней, так и вследствие давления на ЦБ.