Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 12:22

Экономика

ЦБ РФ заявил о завершении переноса повышения НДС и других налогов в цены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Судя по статистике цен за январь и недельной статистике за февраль, перенос повышения НДС и других налогов завершился, указано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

В документе указано, что пока что малозаметны значимые вторичные эффекты от налоговых новаций. Это происходит из-за ослабления потребительского спроса в непродовольственном сегменте на время адаптации к новым ценовым условиям, в снижением инфляционных ожиданий как населения, так и бизнеса.

Однако аналитики добавляют, что достижение целевых показателей инфляции требует дальнейшего замедления роста устойчивых компонентов цен. Согласно прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция должна быть в диапазоне 4,5–5,5%. К 2027 году она должна опуститься до 4%.

Для выполнения данного сценария, учитывая сезонные факторы и повышение тарифов на ЖКХ в октябре, в остальные месяцы потребительские цены должны расти в среднем на 0,33% в месяц.

"Для этого требуется, чтобы рост устойчивых компонентов цен замедлился ниже 4% в пересчете на год. Во второй половине 2025 года рост этих компонентов скорее стабилизировался, чем замедлялся", – заключили аналитики.

При этом те выводы и рекомендации, которые содержатся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает устойчивого возвращения инфляции к 4% во втором полугодии 2026-го. В этом году инфляционное давление, если исключить волатильность и вклад налога на добавленную стоимость (НДС), составит от 4 до 5%, что близко к значениям конца 2025 года.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что ускорение инфляции в России в январе носило разовый характер. Она указала, что пик инфляционного давления и роста инфляционных ожиданий был пройден в декабре 2024 года и в январе. Говоря о пике инфляционных ожиданий, глава ЦБ заверила, что за этим будут внимательно следить.

Читайте также


экономика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика