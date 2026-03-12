ЦБ РФ заявил о завершении переноса повышения НДС и других налогов в цены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Судя по статистике цен за январь и недельной статистике за февраль, перенос повышения НДС и других налогов завершился, указано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

В документе указано, что пока что малозаметны значимые вторичные эффекты от налоговых новаций. Это происходит из-за ослабления потребительского спроса в непродовольственном сегменте на время адаптации к новым ценовым условиям, в снижением инфляционных ожиданий как населения, так и бизнеса.

Однако аналитики добавляют, что достижение целевых показателей инфляции требует дальнейшего замедления роста устойчивых компонентов цен. Согласно прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция должна быть в диапазоне 4,5–5,5%. К 2027 году она должна опуститься до 4%.

Для выполнения данного сценария, учитывая сезонные факторы и повышение тарифов на ЖКХ в октябре, в остальные месяцы потребительские цены должны расти в среднем на 0,33% в месяц.

"Для этого требуется, чтобы рост устойчивых компонентов цен замедлился ниже 4% в пересчете на год. Во второй половине 2025 года рост этих компонентов скорее стабилизировался, чем замедлялся", – заключили аналитики.

При этом те выводы и рекомендации, которые содержатся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает устойчивого возвращения инфляции к 4% во втором полугодии 2026-го. В этом году инфляционное давление, если исключить волатильность и вклад налога на добавленную стоимость (НДС), составит от 4 до 5%, что близко к значениям конца 2025 года.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что ускорение инфляции в России в январе носило разовый характер. Она указала, что пик инфляционного давления и роста инфляционных ожиданий был пройден в декабре 2024 года и в январе. Говоря о пике инфляционных ожиданий, глава ЦБ заверила, что за этим будут внимательно следить.

