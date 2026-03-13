Форма поиска по сайту
Новости

13 марта, 13:56

Происшествия

С водителя Lexus взыскали более 600 тыс рублей за уничтоженный в ДТП каштан

Видео: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд удовлетворил иск прокурора о возмещении вреда, причиненного окружающей среде после столкновения автомобиля с каштаном на Кутузовском проспекте. Об этом пишет прокуратура Москвы в MAX.

Авария произошла в декабре 2025 года. По данным ведомства, двое водителей устроили гонки. 24-летний водитель Lexus не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и сломала взрослое дерево под корень.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы обратилась в суд с иском к водителю внедорожника. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. С правонарушителя постановлено взыскать в бюджет Москвы более 600 тысяч рублей.

Ранее на Калужском шоссе в районе поселения Десна произошло столкновение маршрутного транспортного средства и такси. В результате пострадали 10 человек, среди которых 2-летняя девочка.

Из-за случившегося были перекрыты две полосы дорожного движения в сторону столицы. На место случившегося выехали сотрудники экстренных служб города, в том числе дежурный санитарный вертолет. С его помощью эвакуировали пострадавшего ребенка.

Читайте также


Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

