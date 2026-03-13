13 марта, 13:56Происшествия
С водителя Lexus взыскали более 600 тыс рублей за уничтоженный в ДТП каштан
Авария произошла в декабре 2025 года. По данным ведомства, двое водителей устроили гонки. 24-летний водитель Lexus не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и сломала взрослое дерево под корень.
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы обратилась в суд с иском к водителю внедорожника. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. С правонарушителя постановлено взыскать в бюджет Москвы более 600 тысяч рублей.
