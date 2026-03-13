С водителя Lexus взыскали более 600 тыс рублей за уничтоженный в ДТП каштан

Суд удовлетворил иск прокурора о возмещении вреда, причиненного окружающей среде после столкновения автомобиля с каштаном на Кутузовском проспекте. Об этом пишет прокуратура Москвы в MAX.

Авария произошла в декабре 2025 года. По данным ведомства, двое водителей устроили гонки. 24-летний водитель Lexus не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и сломала взрослое дерево под корень.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы обратилась в суд с иском к водителю внедорожника. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. С правонарушителя постановлено взыскать в бюджет Москвы более 600 тысяч рублей.

