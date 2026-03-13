До 10 человек выросло число пострадавших в ДТП в ТиНАО, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В ведомстве отметили, из-за аварии были перекрыты две полосы дорожного движения в сторону столицы. На место случившегося выехали экстренные службы города, в том числе дежурный санитарный вертолет.

Среди пострадавших – 2-летняя девочка. Ее вместе с мамой эвакуировали на вертолете в больницу Москвы. На борту ребенка также сопровождали столичные врачи.

Столкновение маршрутного транспортного средства и такси произошло 13 марта на Калужском шоссе в районе поселения Десна. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Они установят все детали случившегося.

