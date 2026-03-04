Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Полиция Бурятии"

Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Заиграевском районе Бурятии, сообщили в УМВД по республике.

Предварительно, 42-летняя водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado во время обгона столкнулась с автобусом Ford Transit, который после удара съехал с дороги и перевернулся.

Пострадавшими оказались пассажиры автобуса, их доставили в медучреждение. Женщина за рулем иномарки от госпитализации отказалась. Полицейские начали проверку.

Установление обстоятельств ДТП также контролирует республиканская прокуратура. По ее данным, всего в салоне автобуса находились шесть пассажиров, двоих доставили в больницу с множественными переломами.

Ранее два человека погибли в результате столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля в городском округе Пушкино Московской области. Авария произошла 4 марта на 41-м километре автодороги А-107. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.