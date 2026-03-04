Форма поиска по сайту

04 марта, 17:57

Мэр Москвы

Собянин рассказал о мерах повышения безопасности поездок на такси в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аварийность такси в Москве снизилась на 15,3% с 2021 года, а за прошлый год – на 7,2%. При этом город продолжает обновлять парк такси и каршеринга, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"Такси и каршеринг – неотъемлемая часть транспортной системы города. В прошлом году количество поездок на такси доходило до 1,75 миллиона в рабочий день, а автомобили каршеринга арендовали в среднем свыше 148 тысячи раз в сутки", – написал он.

В 2021 году Москва первой в России запустила комплексную информационную систему "Аналитика работы такси". Благодаря ей клиенты могут отключать от заказов недобросовестных водителей. В 2024-м мегаполис стал первым субъектом, который ввел обязательную аттестацию таксистов. В настоящее время ее прошли все активные водители.

Кроме того, по словам мэра столицы, растет и популярность прокатных велосипедов и самокатов. В 85% случаев ими пользуются, чтобы добраться до офиса, учебы, парка или торгового центра. За прошлый год количество ежедневных поездок на самокатах увеличилось до 330 тысяч, а на велосипедах – до 370 тысяч.

Для повышения безопасности прокатных самокатов город внедрил верификацию пользователей через Mos ID, оборудовал транспортные средства укрупненными номерными знаками для фотофиксации нарушений и ввел более 70 зон с ограничением скорости движения от 5 до 20 километров в час.

Такие меры поспособствовали снижению числа ДТП со средствами индивидуальной мобильности на 57%. Более того, аварии с детьми сократились на 72%.

Ранее в Московском парламентском центре обсудили проблему существующей сети стоянок такси, которая перестала полностью отвечать потребностям водителей и пассажиров. Члены комиссии назвали проблемные точки города, где стоит пересмотреть организацию стоянок.

В их числе оказались Манежная площадь, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Тверской бульвар, Красная площадь, кластер "Красный Октябрь" и другие.

Закон о локализации такси вступил в силу в России

мэр Москвытранспортавтогород

