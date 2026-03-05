Юрист Бачурина напомнила россиянам о штрафах за грязные фары

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Грязные фары могут стать причиной штрафа в 500 рублей. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила юрист Валентина Бачурина.

По словам специалиста, проблема актуальна для любого времени года, но особенно остро встает зимой во время снегопадов и в межсезонье. Управление автомобилем с грязными фарами подпадает под часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ – это считается условием, при котором эксплуатация транспортного средства запрещена.

Юрист добавила, что характер загрязнения значения не имеет – будь то грязь или налипший снег. При остановке автомобиля инспектор вправе наложить санкции независимо от степени загрязнения фар.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. Специалист пояснил, что водителям сложнее пользоваться зеркалами заднего вида, если сзади едет авто со слишком яркими фарами. Встречные машины с такими сигналами также ослепляют поток.