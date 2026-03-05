МВД РФ доработало проект контроля за проведением техосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МВД России представило обновленную редакцию проекта по контролю за проведением техосмотра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Проект предусматривает упрощение процедуры отключения недобросовестных операторов от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).

В данный момент, если за год у оператора фиксируют два нарушения, МВД передает материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА) – тот проводит проверку и лишает компанию аккредитации. В новой версии проекта МВД предлагает исключить этот этап: операторы с нарушениями будут отключаться напрямую.

Вместе с тем в документе прописана защита от возможных ошибок: операторы смогут обжаловать отключение от ЕАИСТО. Если факт необоснованного ограничения доступа подтвердится, его восстановят на основании решения руководителя или заместителя органа госконтроля.

Контроль за проведением техосмотра могут ужесточить в России с 1 сентября. При этом для рядовых автовладельцев процедура будет упрощена. Им предоставят возможность предъявлять оператору не только бумажные документы на автомобиль, но и официальную электронную выписку из реестра транспортных средств.

