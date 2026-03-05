Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 10:28

В мире

Жительница Канады заявила, что видела врата в рай во время инсульта

Фото: 123RF.соm/armmypicca

Жительница Канады Эмбер Кавана, которая перенесла инсульт, заявила, что видела в этот момент врата в рай. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Daily Mirror.

Во время просмотра телевизора с семьей у женщины началась сильная мигрень, поэтому она ушла спать. После пробуждения Кавана поняла, что не чувствует правую половину тела и не может видеть правым глазом. Она смогла разбудить мужа, чтобы тот вызвал скорую. По мнению прибывших медиков, ее шансы выжить составляли 50%.

Позже Кавана заявила, что во время инсульта смотрела на все со стороны. Она видела своих детей и врачей, а после этого оказалась в потустороннем мире у врат в рай, где были все ее умершие родственники и даже животные. По словам женщины, она ощущала траву под ногами как настоящую, вокруг царила атмосфера спокойствия и любви.

Она добавила, что духи у входа в рай предоставили ей выбор: остаться там и обречь семью на горе, либо вернуться к жизни и долго восстанавливаться после пережитого. Ради своих детей женщина выбрала второй вариант.

Врачам удалось спасти Кавану, восстановление после инсульта заняло несколько лет. Женщина заново училась говорить и ходить. Теперь она утверждает, что не боится смерти и считает пережитое "величайшим подарком".

Ранее житель Германии Герхард Шуг, который пережил кому после попытки самоубийства, рассказал, что видел ад. Он описал его как мрачный замок, где на троне сидит дьявол. По его словам, некоторые человеческие души там перемалывают у черных камней.

Мужчина признался, что увиденное очень его напугало. После этого он изменил отношение к жизни и заявил, что у человека нет права совершать самоубийство.

Читайте также


за рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика