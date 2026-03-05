Жительница Канады заявила, что видела врата в рай во время инсульта

Фото: 123RF.соm/armmypicca

Жительница Канады Эмбер Кавана, которая перенесла инсульт, заявила, что видела в этот момент врата в рай. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Daily Mirror.

Во время просмотра телевизора с семьей у женщины началась сильная мигрень, поэтому она ушла спать. После пробуждения Кавана поняла, что не чувствует правую половину тела и не может видеть правым глазом. Она смогла разбудить мужа, чтобы тот вызвал скорую. По мнению прибывших медиков, ее шансы выжить составляли 50%.

Позже Кавана заявила, что во время инсульта смотрела на все со стороны. Она видела своих детей и врачей, а после этого оказалась в потустороннем мире у врат в рай, где были все ее умершие родственники и даже животные. По словам женщины, она ощущала траву под ногами как настоящую, вокруг царила атмосфера спокойствия и любви.

Она добавила, что духи у входа в рай предоставили ей выбор: остаться там и обречь семью на горе, либо вернуться к жизни и долго восстанавливаться после пережитого. Ради своих детей женщина выбрала второй вариант.

Врачам удалось спасти Кавану, восстановление после инсульта заняло несколько лет. Женщина заново училась говорить и ходить. Теперь она утверждает, что не боится смерти и считает пережитое "величайшим подарком".

Ранее житель Германии Герхард Шуг, который пережил кому после попытки самоубийства, рассказал, что видел ад. Он описал его как мрачный замок, где на троне сидит дьявол. По его словам, некоторые человеческие души там перемалывают у черных камней.

Мужчина признался, что увиденное очень его напугало. После этого он изменил отношение к жизни и заявил, что у человека нет права совершать самоубийство.

