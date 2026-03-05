Москвичей предупредили о похолодании и гололедице в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание. В пятницу, 6 марта, и субботу, 7 марта, на дорогах появится гололедица, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, до субботы включительно ожидается плюсовая температура от 0 до 4 градусов, однако уже в ночь на воскресенье, 8 марта, начнется похолодание. В Москве температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а в Московской области ожидается от минус 9 до минус 4 градусов.

При этом в воскресенье днем температура в столице не преодолеет отметку ниже 0 градусов, в Подмосковье – ниже минус 4 градусов.

Синоптик также спрогнозировал ночное похолодание в понедельник, 9 марта, однако подчеркнул, что может делать только краткосрочные прогнозы о минимальном значении температуры воздуха. По его словам, сейчас метеорологические процессы быстро сменяются, поэтому их сложно предсказать.

В некоторых районах столицы в пятницу может пройти снег, а в субботу ожидается снег с дождем. Синоптик добавил, что в первый выходной день ветер может усилиться до 10–15 метров в секунду, но в воскресенье ослабнет до 2–7 метров в секунду. В понедельник стоит ждать солнечную погоду без осадков со слабым ветром.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в четверг, 5 марта, температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов. Ожидаются облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в Московском регионе до конца недели прогнозируются температурные качели. Ночная температура будет опускаться ниже 0 градусов, а днем будут возвращаться положительные значения.