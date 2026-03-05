Юрист Сорокин: организация может получить штраф в размере 10 миллионов за фоновую музыку

Фото: depositphotos/hurricanehank

Получение лицензии на коммерческое использование музыки или проигрывание композиций с истекшим сроком действия исключительных прав убережет организацию от миллионных штрафов. Об этом Москве 24 рассказал юрист, эксперт в области авторского и корпоративного права Сергей Сорокин.

Ранее в Сети завирусился ролик с историей о том, как московский фитнес-клуб получил штраф в размере двух миллионов рублей за незаконное проигрывание музыки в раздевалке. Нарушение авторских прав зафиксировали сотрудники профильных ведомств, пришедшие в заведение инкогнито.

Юрист отметил, что такие случаи не редкость. Действительно, "тайный слушатель" может прийти с проверкой в любую организацию, записать проигрываемые в заведении треки, а затем потребовать предъявить лицензию на их использование в коммерческих целях.





Сергей Сорокин юрист, эксперт в области авторского и корпоративного права Если ее нет, дело будут рассматривать в суде. На практике минимальное наказание составляет 20 тысяч рублей, потому что умножают на два (за нарушение авторского права и трансляцию без разрешения) нижнюю планку штрафа согласно статье об ответственности за нарушение исключительного права на произведение (ст. 1301 ГК РФ). Максимальная же сумма по ней – 10 миллионов рублей.

В любом случае окончательный размер штрафа всегда зависит от решения конкретного судьи, который рассматривает каждое дело индивидуально, добавил эксперт.

"При этом большое значение имеет поведение виновного. Если быть адекватным, не спорить, не доказывать свою правоту, а объяснить, что не знал о том, что нарушал закон, не хотел никого обидеть и больше подобного не повторится, то с большой вероятностью сумма наказания будет минимальной", – отметил юрист.

Чтобы вовсе избежать суда и штрафа, Сорокин посоветовал организациям своевременно оформлять лицензию, разрешающую проигрывать музыку в заведении.

"Сделать это можно в Российском авторском обществе или во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Либо обратиться в организацию, которая имеет права на определенные треки исполнителей, и заказать альбом из того, что есть у них", – посоветовал эксперт.

Другой вариант – использовать музыку, у которой истек срок действия исключительных прав (то есть прошло 70 лет со дня смерти автора). Как вариант, это может быть классическая музыка. Однако важно учитывать, что данное правило касается только оригинальной записи: если это кавер, чье-то авторское исполнение, то опять же необходимо разрешение исполнителя, подчеркнул Сорокин.

