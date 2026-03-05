Азербайджан приостановил движение грузовых транспортных средств через границу с Ираном

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Кабинет министров Азербайджана объявил о приостановке движения грузовых автомобилей, включая транзитных, через ирано-азербайджанскую границу, следует из заявления пресс-службы правительства страны.

Запрет был введен после обстрела со стороны Тегерана аэропорта Нахичевани, школы и других объектов. В ходе атак несколько мирных граждан получили ранения, а здание терминала авиагавани получило повреждения.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся в результате этих атак, противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинетом министров принято соответствующее решение", – говорится в сообщении.

О падении в азербайджанском аэропорту Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана, стало известно 5 марта. Один из БПЛА рухнул на территорию аэровокзала, а второй – в школьном дворе села Шекерабад. В результате пострадали два мирных жителя.

При этом всего в ударе были задействованы четыре иранских беспилотника. Все аппараты были нацелены на гражданские объекты.

В связи с этим Баку выразил протест и вручил ноту Тегерану. Более того, азербайджанская сторона назвала неприемлемым факт отрицания Ираном причастности к атаке.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о готовности принять ответные меры для защиты своей территории, суверенитета, а также для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры.