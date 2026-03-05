Радиостанция "Судного дня" передала слово "серосбег" после атаки на Азербайджан

Фото: 123RF.com/freedommaster

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", после инцидента с беспилотниками в Азербайджане передала новое сообщение – слово "серосбег". Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ресурс, который отслеживает трансляции.

"НЖТИ 29894 СЕРОСБЕГ 6847 0176", – приводит издание переданное послание.

Оно прозвучало в четверг, 5 марта, в 12:33 по московскому времени.

Ранее стало известно о падении в азербайджанском аэропорту Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана. Один БПЛА рухнул на терминал авиагавани, а второй – во дворе школы в селе Шекерабад.

В результате пострадали два человека. Баку намеревался выразить Тегерану решительный протест и вручить соответствующую ноту. В МИД страны был вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу.

Минобороны Азербайджана сообщило о подготовке ответных мер для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности населения и гражданской инфраструктуры. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки, подробности не приводятся.