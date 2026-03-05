Интраназальная вакцина против гриппа и ковида готова к клиническим испытаниям в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интраназальная вакцина от гриппа и COVID-19, созданная в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ), готова к клиническим испытаниям. Об этом заявила главный научный сотрудник отдела вирусологии и иммунологии имени А. А. Смородинцева Лариса Руденко.

"Сейчас наша вакцина завершила все доклинические испытания, которые требуют в Министерстве здравоохранения, и мы готовы с нашими индустриальными партнерами Biocad приступить к клиническим испытаниям", – цитирует ее ТАСС.

По словам ученых, созданный препарат является двухвалентным, то есть защищает от двух инфекций одновременно – гриппа и коронавируса. Особенность лекарства заключается в том, что для его разработки использовалось производство на тканевых структурах.

Именно этот элемент имеет важное значение, поскольку большинство вакцин изготавливаются на основе куриных эмбрионов.

"Острые респираторные заболевания не циркулируют в одиночку, очень много смешанных инфекций. Такая вакцина, которая позволяет защитить от двух инфекций, очень важна и является передовой, потому что использована для этой платформенной технологии наша отечественная живая гриппозная вакцина, которая применялась для профилактики гриппа у детей и взрослых и показала свою безопасность, эффективность", – отметила Руденко.

Она также обратила внимание и на другие поливалентные вакцины, разработанные в институте. Ожидается, что они смогут защищать не только от гриппа, но и от других респираторных инфекций, включая респираторно-синцитиальный вирус, особенно опасный для детей и пожилых, а также парагрипп.

"Такая технология подготовки поливалентных вакцин на основе живой гриппозной вакцины безопасна и проверена, рекомендована ВОЗ. Я надеюсь, что эти вакцины будут приняты в нашей стране", – добавила ученая.

