05 марта, 20:25Политика
Трамп считает, что Путин готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине
Фото: whitehouse.gov
Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании украинского кризиса, считает американский президент Дональд Трамп. Своим мнением он поделился в беседе с газетой Politico.
В настоящее время, по его словам, все зависит от действий главы Украины Владимира Зеленского.
"Зеленский должен действовать, и он должен добиться заключения сделки", – подчеркнул Трамп.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял об открытости России к переговорам по Украине и ожидании следующего раунда встречи. Пресс-секретарь лидера РФ также высоко оценил посредничество Вашингтона в переговорном процессе.
Однако Европа не планирует принимать никаких договоренностей по Украине, достигнутых без ее участия, уточнил до этого канцлер Германии Фридрих Мерц. Причем немецкий политик указывал, что поднимал данный вопрос в личной беседе с главой Белого дома.
