Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом – основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в США. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп ранее указывал, что Барнум был человеком, который мог "продать что угодно и когда угодно", вне зависимости от того, работает оно или нет.

По словам главы Белого дома, экс-лидер Штатов Джо Байден тратил время и деньги страны, отдавая все "украинскому Ф. Т. Барнуму", то есть Зеленскому. Кроме того, Байден бесплатно отдал много оружия сверхвысокого качества, но "не потрудился заменить его", добавил Трамп.

До этого в одном из интервью Зеленский в грубой форме отказался выводить украинские войска из Донбасса, назвав это "чушью собачьей". Президент США счел безумием желание украинского лидера продолжать конфликт.