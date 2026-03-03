Цена нефти Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с 2024 года

Фото: 123RF.com/peshkov

Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с 19 июля 2024 года. Это следует из торгов на Лондонской бирже ICE.

По информации на 13:56 по московскому времени, стоимость фьючерса увеличилась на 8,18%, до 84,1 доллара за баррель. К 13:59 цена ускорила рост и поднялась до 84,43 доллара за баррель (+8,61%). При этом фьючерс нефти WTI был на уровне 77,27 доллара.

Вместе с тем, согласно сведениям Лондонской биржи ICE, стоимость газа в Европе превысила 750 долларов за 1 тысячу кубических метров с января 2023 года. Такую динамику ТАСС связал с заявлениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии Ормузского пролива.

Цена газа на хабе ТТF в Нидерландах увеличилась до примерно 756 долларов, а рост котировок с начала дня превысил 40%.

В свою очередь, замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал в беседе с RT, что в настоящее время основной рост цен на газ происходит на месяц вперед.

"Вчера они выросли на 35%, а сегодня – еще на четверть. Если остановка поставок продлится дольше, ничто не помешает ценам преодолеть отметку 1 тысячу долларов", – пояснил эксперт.

Он добавил, что если газовая инфраструктура окажется физически повреждена, то могут появиться цены уровня 2022 года.

Иран на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке принял решение закрыть Ормузский пролив для движения судов. Спустя время сообщалось, что у берегов Омана был обстрелян нефтяной танкер Skylight, который ходил под флагом Палау.

В Минтрансе РФ рассказали, что инцидентов с российскими судами в районе Ормузского пролива не выявлено. В свою очередь, российский МИД считает, что перекрытие пролива может привести к серьезному дисбалансу на мировых рынках нефти и газа.

