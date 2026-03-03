Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 14:38

Экономика

Цена нефти Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с 2024 года

Фото: 123RF.com/peshkov

Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с 19 июля 2024 года. Это следует из торгов на Лондонской бирже ICE.

По информации на 13:56 по московскому времени, стоимость фьючерса увеличилась на 8,18%, до 84,1 доллара за баррель. К 13:59 цена ускорила рост и поднялась до 84,43 доллара за баррель (+8,61%). При этом фьючерс нефти WTI был на уровне 77,27 доллара.

Вместе с тем, согласно сведениям Лондонской биржи ICE, стоимость газа в Европе превысила 750 долларов за 1 тысячу кубических метров с января 2023 года. Такую динамику ТАСС связал с заявлениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии Ормузского пролива.

Цена газа на хабе ТТF в Нидерландах увеличилась до примерно 756 долларов, а рост котировок с начала дня превысил 40%.

В свою очередь, замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал в беседе с RT, что в настоящее время основной рост цен на газ происходит на месяц вперед.

"Вчера они выросли на 35%, а сегодня – еще на четверть. Если остановка поставок продлится дольше, ничто не помешает ценам преодолеть отметку 1 тысячу долларов", – пояснил эксперт.

Он добавил, что если газовая инфраструктура окажется физически повреждена, то могут появиться цены уровня 2022 года.

Иран на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке принял решение закрыть Ормузский пролив для движения судов. Спустя время сообщалось, что у берегов Омана был обстрелян нефтяной танкер Skylight, который ходил под флагом Палау.

В Минтрансе РФ рассказали, что инцидентов с российскими судами в районе Ормузского пролива не выявлено. В свою очередь, российский МИД считает, что перекрытие пролива может привести к серьезному дисбалансу на мировых рынках нефти и газа.

"Деньги 24": Иран перекрыл Ормузский пролив, через который экспортируют энергоресурсы

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
экономикаполитиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика